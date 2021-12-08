Петербуржцам пообещали слякоть на следующей неделе

У уставших от морозов петербуржцев есть повод для радости — в город идет потепление. Как сообщает «КП-Петербург», ссылаясь на метеоролога Юрия Куткевича, потепление в Петербург придет уже в воскресенье.

Оба выходных дня в городе ожидается небольшой снег и облачность. В субботу будет около -2 градусов. Днем в воскресенье, как ожидается потеплеет до +2.

Вся следующая неделя в Петербурге будет слякотной, так как оттепель задержится в городе примерно на семь дней. Сильных осадков не будет, температура составит от 0 до -2 градусов ночью и чуть теплее — от 0 до +2 градусов в дневные часы.

После недельной оттепели в Петербург снова вернется зима. Температура снова понизится примерно 20 декабря, однако будет уже не такой низкой, как в предшествующие дни.