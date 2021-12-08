Ледяные цветы «расцвели» у парка 300-летия Петербурга

Возле парка 300-летия Петербурга горожане заметили «ледяные цветы». Телеграм-канал «Астро Фото Болото» рассказал о необычных «цветах», которые намерзли на льду побережья Финского залива.

По-научному арктические цветы называются кристаллической изморосью. Она появляется на поверхности льда при отрицательной температуре воздуха и отсутствии снежного покрова на льду, а также если относительная влажность менее 100%.

В среду, 8 декабря, температура в Петербурге опустилась на 12-13 градусов ниже климатической нормы. Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», погоду в Петербурге определяет тыловая часть циклона.