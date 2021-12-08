8 декабря в Петербурге будет морозным

В среду, 8 декабря, в Петербурге сохранится морозная погода. Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, столбики термометров будут показывать от -12 до -14. Это на 12-13 градусов ниже климатической нормы для данного периода.

В Петербурге будет облачно с прояснениями. В течение дня пройдет небольшой снег. Такую погоду Петербургу обеспечит тыловая часть уходящего циклона.

Северо-западный ветер будет дуть со скорость от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и достигнет 768 миллиметров ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в понедельник, 6 декабря, в Петербурге был установлен температурный рекорд. Столбики термометров опустились ниже отметки -20 градусов.