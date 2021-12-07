Пункты временного хранения снега появились в Петербурге

Из-за сильных снегопадов власти Петербурга открыли три пункта временного складирования снега. В комитете по благоустройству сообщили, что пункты уже работают на Гусарской улице в Пушкине, в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе и на улице Свободы в Красном Селе.

С помощью пунктов временного хранения снега власти сокращают время, которое тратится на его вывоз из отдаленных районов Петербурга. Везти снежную массу в эти точки намного ближе, чем в пункты «Водоканала».

В комитете по благоустройству отметили, что если сильные снегопады продолжаться, в городе появятся и другие пункты временного складирования. Уточняется, что местоположение дополнительных точек уже согласовано с районными администрациями.