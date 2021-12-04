Температура в Ленобласти опустится ниже -20 градусов

В Ленинградской области ожидается сильное похолодание. Синоптики прогнозируют, что в ночь на воскресенье, 5 декабря, температура воздуха в регионе достигнет -22 градусов. В понедельник, 6 декабря, еще похолодает — до -25.

В региональном управлении МЧС также предупреждают жителей о снегопаде, который ожидается в ближайшие часы. Особенно сильным он будет на востоке Ленинградской области. Обстановку на дорогах осложнит гололедица.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима и призвали водителей быть особенно внимательными и осторожными.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге в субботу ожидается до 6 градусов мороза и небольшой снег.