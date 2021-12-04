Снежно и морозно будет в Петербурге в субботу

В субботу, 4 декабря, погоду в Петербурге будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления. Как пояснил на своей странице в Facebook ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус, с востока и запада город оказался зажат двумя циклонами.

В городе ожидается легкий мороз — от -4 до -6 градусов. В Ленинградской области будет холоднее — до -8. Атмосферное давление в течение дня вырастет до 757 миллиметров ртутного столба, но всё равно останется ниже нормы. Пройдет небольшой снег. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Петербурге ожидается резкое похолодание.