Конкурс на проектирование комплексов по переработке отходов в Ленобласти оказался незаконным

В Ленинградской области объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ комплексов по переработке отходов. Как сообщает online47.ru, документ на сайте госзакупок опубликовал «Невский экологический оператор» 1 декабря.

Однако, по факту конкурс оказался незаконным. Земельные участки, которые указаны в его условиях, в настоящий момент не включены в территориальную схему обращения с отходами Ленинградской области.

По сведениям издания, в адрес оператора уже направили обращений с просьбой о добровольной отмене конкурса. До включения участков в территориальную схему его проведение является нарушением законодательства РФ в сфере обращения с отходами и контрактной системы в сфере закупок.

Как пояснили в правительстве региона, фигурирующие в условиях участки были переданы в пользование компании для проведения инженерных изысканий. Однако, они относятся к землям лесного фонда. Согласно действующему законодательству, вопрос о строительстве на них объектов обращения с отходами должен решаться посредством общественных обсуждений.