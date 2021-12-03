Еще 48 тысяч кубов снега вывезли с улиц Петербурга за сутки

В Петербурге продолжают бороться последствиями недавних снегопадов. В Смольном сообщили, что за прошедшие сутки с улиц города было вывезено 48 тысяч кубометров снега.

С начала снегопадов в Петербурге на снегоплавильные пункты отправлено почти 132 тысячи кубометров снежных масс. Более тысячи единиц техники работала на уборке городских улиц.

В пятницу, 3 декабря, убирать город продолжают более 1 тысячи машин и свыше 1,2 тысячи дворников. 835 специалистов и 244 машины убирают парки и сады Петербурга. Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербург идут очередные снегопады. ЗА сутки может выпасть еще пять сантиметров снега.