Петербург завалило снегом за одну ночь

Снегопад в Петербурге продолжается. За прошедшие 12 часов в городе выпало 16 миллиметров осадков. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале, это 29%, то есть почти треть месячной нормы.

Синоптики отметил, что накануне высота снежного покрова в Петербурге составляла 3 сантиметра. Однако, снег шел всю ночь.

Во вторник, 30 ноября, Петербург остается под влиянием северо-западной периферии активного циклона, выходящего в центральную часть Европейской России. День будет облачным и снежным, а к вечеру возможно усиление ветра.

Температура воздуха в течение дня в Петербурге составит от -2 до -4 градусов. Атмосферное давление продолжит понижаться и достигнет отметки в 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.