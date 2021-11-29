Более 3 тысяч кубометров снега убрали с улиц Петербурга за неделю

За неделю с 22 по 28 ноября с улиц Петербурга было вывезено 3,4 тысячи кубометров снега. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству, в ближайшее время его отправят на снегоплавильные пункты «Водоканала».

В понедельник, 29 ноября, на дорогах Петербурга убирают снег 872 машины и 1165 дворников. Еще 250 единиц техники работают в парках, садах и скверах города. Очисткой снега заняты 868 специалистов садово-парковых хозяйств.

В ночь на вторник, 30 ноября, синоптики снова прогнозируют в Петербурге сильный снегопад. Начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин сообщил, что коммунальные службы города готовятся к интенсивной ночной уборке.