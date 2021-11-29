В МЧС предупредили об усилении ветра в Петербурге

В Петербурге в понедельник усилится ветер. В городском управлении МЧС предупредили, что 29 ноября его скорость достигнет 15 метров в секунду.

В ведомстве призвали горожан быть особенно внимательными. При таком ветре стоит обходить стороной плохо закрепленные конструкции, отказаться от прогулок под деревьями и убрать вещи с неостекленных балконов.

В дополнение к ветру синоптики во второй половине дня обещают снегопад. В Петербурге возможны метели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за всю осень. Столбики термометров достигли отметки -6,1 градус.