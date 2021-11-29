Самая холодная ночь осени завершилась в Петербурге

В Петербурге закончилась самая холодная ночь нынешней осени. Как сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, температура в городе достигла отметки -6,1 градус.

Холодная погода в Петербурге установилась из-за циклона Бенедикт. Днем будет немного теплее: от -4 до -6 градусов. Температура воздуха в Петербурге в настоящее время находится на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

В городе снова пройдет снег. Он усилится во второй половине дня, а к ночи возможна метель. В течение всего дня в Петербурге ожидается сильный ветер. К вечеру он может достичь скорости 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в Петербурге будет существенно ниже нормы — оно упадет до 747 миллиметров ртутного столба.