В Красноярском крае мужчина 20 дней ждал помощи после нападения медведя

Пострадавший после нападения медведя мужчина 20 дней ждал помощи в охотничьей избушке в Красноярском крае. Как сообщает ivbg.ru, медведь напал на мужчину 31 октября. Тот ставил капканы на соболя, а когда вернулся, медведь как раз вышел из охотничьей избушке.

Зверя напугали собаки, поэтому он напал на охотника. Из-за полученных травм мужчина почти не мог ходить, поэтому добраться до места, где есть связь, у него не получилось.

В итоге пострадавший оставил записку, которую нашел его приятель, а сам остался дожидаться помощи в избушке. Нашедшие послание мужчина сразу же обратился в полицию, пострадавшего охотника нашли и спасли. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.