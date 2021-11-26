Мокрый снег и похолодание придут в Петербург в пятницу

В пятницу, 26 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода. В течение всего дня возможны дожди, которые к вечеру превратятся в мокрый снег.

Как пояснил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием циклонического вихря. Он будет продвигаться на восток, разворачиваясь к региону своей тыловой, более холодной частью. Поэтому в Петербурге постепенно похолодает. Температура воздуха днем составит около +3 градусов, но будет понижаться.

Юго-западный ветер сменится северо-западным. Он будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В Ленинградской области будет прохладнее. Температура там опустится до — 2 градусов. Также возможен мокрый снег и гололедица.