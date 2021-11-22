Петербуржцам пообещали недолгое похолодание

В Петербурге установилась минусовая температура. Однако, внезапные холода продержатся в Северной столице недолго.

Синоптики центра «Фобос» пояснили, что погоду на территории Северо-Запада России формирует антициклон. Поэтому температура воздуха в ближайшие два дня будут составлять от 0 до -5 градусов. Небольшой снег возможен лишь местами.

Во второй половине недели погоду в Петербурге будет определять циклон. Он принесет в город очередную порцию тепла с Атлантики, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

Уже в среду температура воздуха в Петербурге снова станет плюсовой. Ожидается от -1 до +4 градусов.