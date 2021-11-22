Холода не задержатся в Петербурге надолго

Понедельник, 22 ноября, начался в Петербурге с существенного похолодания. Столбик термометров даже в дневные часы не поднимутся выше нулевой отметки. Как пояснили в центре «Фобос» в начале недели Петербург оказался в области атициклона, поэтому небольшой снег возможен только местами, но будет холодно.

В середине недели в город снова придет циклон. Он принесет с собой теплый воздух с Атлантики, а также осадки. Температура воздуха в дневные часы может достигать +4 градусов.

Холодными на этой неделе будут понедельник и вторник. Температура воздуха днем составит от 0 до -3 градусов. В среду ожидается от +1 до +4 градусов тепла.