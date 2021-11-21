В ночь на понедельник в Петербурге усилится ветер

В период с 23:00 21 ноября до 3:00 22 ноября в Петербурге ожидается усиление ветра. В пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уточнили, что его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ветер принесет похолодание. Температура в ночь на вторник в Петербурге может опуститься до — 8 градусов. Дополнит картину гололедица. Водителей попросили проявить особую осторожность.

Пешеходам же порекомендовали обходить стороной неустойчивые конструкции, не ходить под линиями электропередач и рекламными щитами.

Холодными в Петербурге будут и последующие дни. Синоптики прогнозируют, что погода в городе со следующей недели окончательно возьмет курс на зиму.