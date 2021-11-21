В МЧС напомнили о резком похолодании в Ленобласти

В Ленинградской области рабочая неделя начнется с серьёзного похолодания. В региональном управлении МЧС предупредили, что пика низкие температуры достигнут в ночь на вторник, 23 ноября. Тогда температура в отдельных районах опустится до -12 градусов.

В ночь на среду, 24 ноября, будет лишь немногим теплее. Синоптики обещают до -9 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться метелью с налипанием мокрого снега, а также гололедицей на дорогах.

В ночь на 22 ноября в регионе также ожидается сильный ветер — до 8-13 метров в секунду. Днем скорость западного и северо-западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.