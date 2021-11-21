К вечеру воскресенья в Петербурге похолодает

Петербург берет курс на похолодание. К вечеру воскресенья, 21 ноября, столбики термометров покажут температуру ниже ноля.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в понедельник, 22 ноября, температура в Петербурге составит от -2 до -4 градусов. Погоду в городе определит западная периферия уходящего циклона.

В Петербурге будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь и снег возможны только местами.

К вечеру воскресенья на петербургских дорогах может образоваться гололедица. Холодной в городе, по прогнозам синоптиков, будет вся предстоящая неделя.