В воскресенье Петербург накроет мокрый снег

В воскресенье, 21 ноября, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует в Петербурге облачную с прояснениями погоду. В городе возможен мокрый снег и гололедица. Автомобилистов попросили проявлять особую осторожность и соблюдать скоростной режим.

Температура воздуха в течение дня составит от нуля до +2 градусов. Ветер северо-западного и западного направлений будет умеренным со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться.

В Ленинградской области синоптики прогнозируют более холодную погоду. Уже в понедельник в отдельных районах температура может достичь -10 градусов.