22 ноября в Петербург придут первые морозы

К началу следующей недели, 22 ноября, в Петербурге придут первые легкие морозы. Об этом сообщил заведующий бюро погоды Росгидрометцентра Юрий Куткевич.

Эксперт уточнил, что в Петербурге наступает так называемый период «предзимья». До -10 столбик термометра опустится не ранее середины декабря.

Первые минусовые температуры в начале следующей недели не будут продолжительными. Может выпасть снег, однако надолго он также не задержится.

В понедельник, 22 ноября, в Петербурге ожидается от -2 до -4 в ночной время. При этом днем столбик термометра снова может достигнуть плюсовых отметок. Дожди в Петербурге со следующей недели преимущественно сменятся на снегопады.