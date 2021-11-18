Петербуржцев ждет дождливый и ветреный четверг

В четверг, 18 ноября, в Петербурге будет ненастная погода. Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в течение всего дня возможны дожди. А местами в городе мокрый снег.

Погоду в Петербурге определяет периферия циклонического вихря. Его усилиями, несмотря на осадки, температурный фон в Петербурге будет выше нормы. Днем температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. По области местами будет прохладнее — от о до +5 градусов.

Дополнит картину дождливого дня порывистый южный ветер. Он будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.