Деревья в парке Авиаторов подготовили к зиме

В парке Авиаторов Московского района Петербурга завершились приготовления к наступающим холодам. Молодые деревья и кустарники этой зеленой зоны подготовили к предстоящей зиме.
Защитить корневую систему молодого растения от вымерзания помогает торф. В парке Авиаторов таким образом укрыли 50 деревьев и четыре сотни кустарников.
Как пояснили в петербургском комитете по благоустройству, специалисты городских садово-парковых хозяйств выполняют такие работы каждую осень и в других зеленых зонах. Всего в Петербурге планируется укрыть торфом к зимнему сезону около 23 тысяч деревьев и 57 тысяч кустарников.