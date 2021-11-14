Специалисты выяснят причину мора рыбы в Дудергофском канале

Днем в воскресенье, 14 ноября, петербуржцы заметили на поверхности Дудергофского канала сотни мертвых мальков. О море рыбы сообщили в мобильную экологическую дежурную службу (МЭДС), специалисты которой сразу отправились на место.

Как сообщает «Мегаполис», по приезду эксперты обнаружили на поверхности воды белую пену и почувствовали слабый запах там, где в Дудергофский канал впадает река Дудергофка. Информация о произошедшем была передана в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. Именно им предстоит выяснить в точную причину и источник загрязнения водоема. Информацию о море рыбы сотрудники МЭДС также передали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и Росрыболовство.