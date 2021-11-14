Неделя в Ленобласти начнется с сильного ветра и гололедицы

В понедельник, 15 ноября, погода в Ленинградской области ухудшится. В региональном управлении МЧС жителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые будут продолжаться до среды.

Северо-западное УГМС прогнозирует, что в понедельник на дорогах региона ожидается гололедица. Риск её появления сохранится и в ночь на вторник. Тогда же появится порывистый ветер, скорость которого в прибрежных районах может достигать 15 метров в секунду.

Гололедица на дорогах Ленинградской области вероятна и в ночь на среду, 17 ноября. В МЧС попросили водителей и пешеходов соблюдать предельную осторожность. Первым напомнили, что необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резкого торможения. Вторых попросили быть особенно внимательными и пересекать проезжую часть только в зонах пешеходных переходов.