Синоптик прогнозирует снежную зиму в Петербурге

Предстоящая зима в Петербурге будет близка к климатической норме, но с небольшой положительной погодной аномалией. Такой прогноз дал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Зимой петербуржцев ждут и оттепели, и морозы, поэтому снег будет точно. Как сообщает «Петербургский Дневник», точные сроки установления снежного покрова в Петербурге пока назвать нельзя.

По климатической норме снег в Петербурге должен выпасть в декабре. Однако, для Петербурга нередки ситуации, когда снежный покров появляется уже после Нового года. Причина такого отклонения — теплые циклоны, под воздействие которых Петербург часто попадает именно в декабре.

Уже в 20-х числах ноября синоптик пообещал Петербургу похолодание. Тогда же может выпасть и первый снег, однако пролежит он недолго — до следующей оттепели.