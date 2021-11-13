Зажатый циклоническими вихрями Петербург в субботу обойдется без дождей

В субботу, 13 ноября, в Петербурге не ожидается существенных осадков. Как пояснил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, за погоду в городе отвечает узкая полоса повышенного атмосферного давления. Однако, с запада и востока её поджимают циклонические вихри.

В результате температурные показатели в Петербурге превысят норму. Температура воздуха в дневные часы составит от +3 до +5 градусов. В Ленинградской области будет еще теплее — местами воздух прогреется до +6 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно расти и составит 769 миллиметров ртутного столба.