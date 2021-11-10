Петербуржцам напомнили, чем кормить птиц зимой

Специалисты комитета по природопользованию рассказали петербуржцам, чем можно, а чем нельзя подкармливать птиц зимой. Как пояснили в ведомстве, важно, чтобы корм приносил пользу пернатым.

Для сезонной подкормки птиц подойдут нежареные семена подсолнечника и арахис, очищенные или расколотые орехи, зерновые смеси для канареек и попугаев, просо (пшено), несоленое свиное сало, а также замороженные или сухие ягоды рябины и свежие яблоки. Сало лучше не класть в сыпучий корм, а подвесить отдельно.

Под запретом для подкормки пернатых жареные, испорченные и заплесневелые семечки и зерновые смеси. Также не стоит давать жареные, соленые и сладкие орехи. Неполезна готовая еда с человеческого стола, а также ржаной хлеб.