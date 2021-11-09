Петербург пережил самую холодную ночь этой осени

Ночь на вторник, 9 ноября, стала в Петербурге самой холодной с начала осени. Как сообщил на странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Погоду в Петербурге во вторник определяет гребень антициклона. Благодаря ему, в городе обойдется без осадков. Однако, будет существенно прохладнее климатической нормы — на три-четыре градуса меньше. Температура воздуха в течение дня составит от -1 до +2 градусов. В отдельных районах Ленинградской области днем столбики термометров также не поднимутся выше -3 градусов.

Из-за перепадов температуры на петербургских дорогах местами возможна гололедица.