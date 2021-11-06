Петербуржцы фотографируют осеннюю радугу

В субботу, 6 ноября, погода очень переменчива. Плотные тучи и дождь периодически сменяет ненадолго выглянувшим солнцем.

Вышедшие на прогулку горожане могли наблюдать удивительное зрелище. Вслед за выглянувшим солнцем серое осеннее небо раскрасила яркими красками радуга.

Ноябрьскую радугу горожанам удалось увидеть в разных районах города. Она появилась над Петроградским и Приморским районами, а после была видна и в Кудрово. Яркое зрелище сподвигло многих петербуржцев взяться за смартфоны. Фото ноябрьской радуги они охотно делились в социальных сетях.

Прогноз синоптиков на субботу неутешителен. В течение всего дня в Петербурге возможен дождь. Местами он может превратиться в мокрый снег.