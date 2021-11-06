Орнитологи в Ленобласти нашли самостоятельного дрозда

Сотрудники орнитологической станции в Ленинградской области поделились архивными фотографиями птиц. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» они опубликовали снимком дрозда, назвав птицу «самостоятельной».

На фото изображен дрозд в руках у орнитолога. Последний держит в руках специальный прибор для кольцевания птиц с целью их последующего учета. Дрозд же тянет к нему ногу, как бы прося закольцевать его.

Сотрудники станции пояснили, что птицы им попадаются с характером и все хотят делать сами. Например, сойки предпочитают самостоятельно расписываться в ведомости учета птиц.