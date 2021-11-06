В субботу дождь в Петербурге дополнит мокрый снег

В субботу, 6 ноября, в Петербурге ожидается дождливая погода. Местами дождь может переходить в мокрый снег.

Как пояснил ведущий специалист центра «Фобос», погоду в Петербурге в субботу определит холодная тыловая часть циклона. В течение всего дня будет облачно. Температура воздуха днем составит до +7 градусов. В Ленинградской области будет чуть теплее — до +8 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня изменится мало. Оно составит около 749 миллиметров ртутного столба, то есть будет ниже нормы.

В начале следующей недели, как обещают синоптики, в Петербурге похолодает. По ночам возможны заморозки.