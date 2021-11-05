Синоптики пообещали снег в Ленобласти в субботу

В субботу, 6 ноября, в Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий. Осадки начнутся с дождя, но на всей территории региона возможен мокрый снег и снежная крупа.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону предупредили , что ожидается также усиление ветра. Он достигнет скорости в 15 метров в секунду.

Немногим лучше в Ленобласти будет погода и в начале следующей недели. Сильный ветер сохранится, а к снегу добавится оледенение дорог. В МЧС напомнили, что такая погода усиливает вероятность ДТП. Автомобилистов просят проявлять предельную осторожность и соблюдать рекомендованный скоростной режим.