За дожди в Петербурге сегодня отвечает циклонический вихрь Peter

В пятницу, 5 ноября, в Петербурге ожидается дождливая погода. Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, осадки в город принесет циклонический вихрь Peter. В течение всего дня в Петербурге будет облачно.

Несмотря на дожди, в Петербурге будет тепло. Воздух днем прогреется до +10 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы. Картину дополнит юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет сильно понижаться.

В субботу без дождей в Петербурге также не обойдется. Начало следующей недели начнется с похолодания. По прогнозам синоптиков, температура в ночь на вторник опустится до -3 градусов.