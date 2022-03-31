Петербургские нерпы Крошик и Шлиссик переехали в новый «дом»

Знаменитые петербургские нерпы Крошик и Шлиссик, отказавшиеся возвращаться на волю, переехали в уличный бассейн. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Животных запустили в бассейн после проведенного на средства «Водоканала» ремонта комплекса.

«Предприятие в целом работает над тем, чтобы сделать Балтику чище. И это один из элементов нашей работы и посильный вклад в сохранение региона Балтийского моря. Поэтому мы и дальше планируем помогать», – отметил директор организации Сергей Волков.

Специально для «постояльцев» центра желтую и голубую плитку заменили на серую, которая привычнее глазу ластоногих.