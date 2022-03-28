Петербуржцев обеспокоил странный лед на Охте

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители заметили на поверхности реки Охты странного вида лед. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Петербуржцы приняли за разлив нефтепродуктов необычное природное явление под названием «ледяное сало». Бдительные горожане поспешили отправить фотографии реки в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора, однако там горожанам ответили, что повода для беспокойства нет.

Подобные полосы образуются под воздействием ветра и течения и часто появляются на водоемах именно ранней весной.