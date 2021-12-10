В Ленобласти не собираются размещать новые мусорные полигоны

Ленинградская область отказывается от размещения на своей территории новых мусорных полигонов. Об этом 10 декабря сообщает online47.ru.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опроверг возникшую в сети информацию о возможном открытии на территории области новых мусорных свалок.

«Неверная информация. У Ленинградской области отсутствуют планы размещения новых полигонов твёрдых бытовых отходов. Наоборот в области планируется поэтапное закрытие действующих полигонов до конца 2023 года. Вместо полигонов планируется строительство современных мусороперерабатывающих заводов с параметрами глубокой переработки 65% и остатками органики 35% для последующей переработки в рекультивант для использования совместно с грунтом для рекультивации карьеров и нарушенных земель, с соблюдением все необходимых требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора России», — рассказал глава региона.

Размер санитарно-защитной зоны при этом будет увеличен до норматива №2.

«Рассматриваются различные варианты размещения, в том числе, и нарушенные земли, отработанные карьеры. И не по одному участку ещё не принято решение. В настоящее время они передаются под изыскания. Кроме того, подбираются ещё несколько участков для изысканий, чтобы была альтернатива выбора», — подытожил губернатор.