В Петербурге подвели итоги двух первых конкурсов на вывоз мусора

Итоги двух первых конкурсов на вывоз твердых отходов в 2022 году подвело АО "Невский экологический оператор" (НЭО).

ООО «Ресурс АТЭ» будет заниматься вывозом мусора из Пушкинского, Колпинского и частично Невского районов города. Компания предложила выполнить работы за 847 млн, при стартовой цене контракта в 855,6 млн рублей.

ООО «Эковаст» займется утилизацией отходов в Курортном, Кронштадтском и Петродворцовом районах. Работы будут выполнены компанией за 535 млн рублей. При этом стартовой стоимостью контракта были 540,6 млн рублей.

В настоящее время также идет конкурс на уборку мусора с территории Адмиралтейского, Василеостровского, Кировского, Красносельского, Московского, Фрунзенского и частично Центрального районов Северной столицы общей стоимостью 7,2 млрд рублей.

Выборгскоий, Калининский, Красногвардейский, Петроградский, Приморский, частично Невский и Центральный районы будут убирать за 3,59 млрд рублей.