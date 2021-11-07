В Ленобласти неделя начнется с морозов и снегопада

Начало рабочей недели в Ленинградской области начнется с ночных заморозков и снегопада. Об этом 7 ноября сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на прогноз Северо-Западного УГМС.

Жителей региона предупреждают о мокром снеге, заморозках и, как следствие, возможной гололедице. Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными за рулем.

Ночью во вторник столбик термометра опустится до 5 градусов ниже нуля. Однако уже к концу недели ожидается потепление до 7 градусов тепла.