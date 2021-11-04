Петербургская компания заплатит полмиллиона рублей за свалку на северо-востоке города

В Красногвардейском районе Петербурга ответственные за организацию несанкционированной свалки строительных материалов на Маршала Блюхера получили штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом 4 ноября сообщает комитет по природопользованию.

Ранее местные жители сообщили, что рядом с домом №12 по проспекту Маршала Блюхера появилась свалка строительного мусора площадью более 8 тысяч «квадратов». Обнаруженные отходы оказались III - IV классов опасности. Нанесенный ущерб окружающей среде был оценен в 73 миллионов рублей.

«Мы будем активнее привлекать к надзорным мероприятиям правоохранительные органы и прокуратуру. Последствия для тех, кто недобросовестно использует городские территории, должны быть максимально жесткими», — ранее заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.