Мафия не сдается: «Мусорную реформу» в Санкт-Петербурге саботируют обиженные подрядчики?

В Питере постепенно стабилизируется ситуация с мусором, которая в начале месяца стала причиной возмущений местных жителей. Как рассказал вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев, количество жалоб от горожан снизилось, а больше 91% заявок на вывоз отходов уже обработали. Но еще в начале месяца в отрасли был настоящий хаос: петербуржцы жаловались на переполненные контейнеры, а СМИ обвиняли во всех бедах власти и «Невский экологический оператор», который с 1 января отвечает за весь цикл обращения с ТКО. Свой вклад в эту кучу проблем внесли и подрядчики, которых отлучили от «кормушки». Рассказываем подробнее.

Удар по самолюбию

Причин мусорного коллапса в городе специалисты и чиновники назвали за это время немало: от затягивания реформы до новогодних праздников, когда объем отходов увеличивается вдвое, до нехватки техники и трудностей с доступом к контейнерам из-за припаркованных машин и снега.

Но есть еще одна веская причина, которая объединяет все вышеперечисленные и о которой не принято говорить. Это саботаж со стороны обиженных компаний, которые раньше занимались в городе вывозом отходов. С приходом НЭО их отлучили от «мусорных» денежных потоков, что больно ударило по их самолюбию.

Сломанные реформой схемы были просты, надежны и приносили миллиардные доходы. Некоторые управляющие компании год за годом собирали деньги с жителей себе в карман: зачем платить за качественную утилизацию, когда можно неплохо сэкономить. Нужно только нанять ушлую компанию, которая увезет и сбросит мусор где-нибудь на пустыре или в лесу. Именно так вокруг Петербурга образовалось кольцо из сотен несанкционированных свалок, которые отравляют все живое на километры вокруг.

На этом неприглядном и дурно пахнущем (во всех смыслах) бизнесе мусорные дельцы кормились десятилетиями. И когда федеральный центр всерьез взялся за отходы и начал реформировать отрасль, они сделали все, чтобы подпортить репутацию НЭО. После старта работы регоператора компании, оставшиеся не у дел, могли почувствовать себя обиженными и внести весомый вклад в то, чтобы переход на новые рельсы прошел как можно тяжелее.

«Ушли, перестали мусор вывозить»

Начало работы нового единого регоператора по обращению с ТКО, по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева, было запланировано еще на ноябрь, чтобы начать до новогодних праздников с их пиковыми нагрузками. Но эти сроки сорвала мусорная мафия. Создалось впечатление, что часть компаний старалась дестабилизировать ситуацию и отложить принятие решения о выборе регоператора.

Дальше — больше.

Одного из подрядчиков — Автопарк № 6 «Спецтранс» — не допустили обслуживать северные районы города: власти отклонили заявку со ссылкой на некомплектность документов. И вот же совпадение! Именно там новый регоператор получил максимальное число проблем (и, как следствие, претензий жителей). Сначала Автопарк № 6 «Спецтранс» завалил ФАС жалобами, чем затормозил заключение новых контрактов. Компания просто хлопнула дверью и перестала выводить мусоровозы на линию. В итоге основной вал жалоб после Нового года поступал именно с Приморского, Выборгского, Калининского районов, а также правого берега Невского, где раньше работал этот автопарк. — Возникает вопрос: если традиционная — работающая, устоявшаяся, с большим коллективом — компания проиграла в конкурсе, ну тогда пойдите на субподряд, и вообще вопросов бы не возникало, — сетовал вице-губернатор. — Отработайте год, два, три, следующий конкурс — подготовьте документы и выигрывайте, пожалуйста. Нет, ушли, перестали мусор вывозить.

Мусорные барьеры

Похоже, что «отверженные» мусорные компании, объединившись с прикормленными УК, максимально затрудняют работу регоператору. Среди мусорных преград могут использоваться такие приемы, как не допуск мусоровозов на закрытые придомовые территории, а во дворах, куда машина не может проехать, отсутствие выкаченных дворниками контейнеров на улицу. Другой прием — сваливание отходов в кучу, чтобы заставить водителя вручную перекидывать его в кузов и терять драгоценное время. В других местах перед контейнерными площадками могут искусственно наваливаться кучи снега, чтобы затруднить подъезд техники, или блокировать подъезд припаркованными автомобилями и так далее.

Эксперт отмечает, что в погоне за прибылью «Спецтранс» вытесняет с рынка своих коллег.

— Автопарк №6 «Спецтранс» претендовал стать региональным оператором и проводил весьма жесткую политику по отношению к малым компаниям, — говорит заместитель президента МОО «Мусора.Больше.Нет» Петр Левин. — В прошлом году «Спецтранс» потеснил в Ленинградской области достаточно крупного перевозчика «Петро-Васт». Они зашли на подряд к регоператору Ленинградской области. «Спецтранс» №6 понизил ставки и забрал, серьезно лоббируя свои интересы, часть области под свое обслуживание.

По словам Левина, компания заключила с «Петро-Вастом» контракт на субподряд, но, скорее всего, на не особо выгодных для последней условиях.

— А чем меньше компания получает денег, тем хуже она это делает, — отмечает эксперт.

В результате действий и бездейсвий многих игроков мусорного рынка новая система может быть дискредитирована, а город утонет в отходах. Не исключено, что через народное возмущение некоторые компании рассчитывают откатить назад реформу или как минимум выторговать себе преференции на будущее. Ведь нынешние перемены — это приговор мусорной мафии, которая не так уж и бессмертна. Именно поэтому она всеми силами создает и усиливает сложившийся коллапс, пытаясь вновь оседлать денежные потоки и продолжить заваливать окрестности Санкт-Петербурга мусором.

Ситуация выправляется

Несмотря на вал проблем, городские власти не прячут голову в песок, а оперативно разруливают мусорный коллапс: город стал заметно чище, вывоз отходов удалось наладить. НЭО увеличил число мусоровозов, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуацию удалось «взять под контроль» Кроме того, за время работы нового оператора с городских улиц вывезли уже около миллиона кубометров отходов что должно снизить градус народного гнева.

Понятно, что с зачинщиками кризиса рано или поздно разберутся компетентные органы. Но пока новому оператору при поддержке властей приходится преодолевать серьезное сопротивление прежних бенефициаров мусорного бизнеса. Очевидно, что в считанные дни эту полукриминальную систему сломать не удастся. Какое-то время петербуржцам придется терпеть неудобства с вывозом отходов, пока все не наладится и щупальца мусорного «спрута» удастся окончательно обрубить. Текущие проблемы компенсируются тем, что в городе удастся навести порядок в не самой чистоплотной сфере и выстроить новую эффективную систему обращения с отходами.