В Петербурге из-за санкций стало больше экотаксистов

В Петербурге на фоне санкций начало расти число так называемых экотакси - это службы, вывозящие отсортированный мусор за деньги. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на руководителя экологической организации "Мусора.Больше.Нет" Карина Ивченко.

По ее словам, из-за санкций западные фирмы перестали финансировать программы по раздельному сбору мусора. Так, незначительно сократилось количество пунктов для раздельного сбора мусора в Петербурге. Однако более активно стали развиваться сервисы экотакси. Они нарастили мощности и увеличили количество пунктов, куда привозят собранные отходы. Экотакси за деньги забирают отсортированный мусор и продают его на переработку различным компаниям. Примерно три года назад в Северной столице появились первые такие сервисы.

Сейчас в городе действуют примерно 5,8 тысяч таких пунктов.