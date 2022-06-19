Клюква зацвела в лесах Ленобласти

В лесах Ленинградской области на кустах клюквы еще не осыпались прошлогодние ягоды, которые все еще можно собирать, но уже появились цветы, из которых появятся маленькие ягодки. Об этом рассказали в сообществе "Макро клуб СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Соседство "старости" и "юности" запечатлел петербургский фотограф Антон Кубышкин. В подписи к снимкам он рассказал, что клюкву можно собирать и в июне. Он отметил, что она продолжает лежать на болотах и ждать тех, кто её съест. По его словам, она значительн мягче, чем поздней осенью, однако вкус у нее все тот же.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцы назвали самые «урожайные» грибные места. Любители походов за дарами природы активно делятся своими успехами.