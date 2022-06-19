В воскресенье в Петербурге будет дождливо и ветрено

В Петербурге продолжаются температурные качели. В воскресенье, 19 июня, петербуржцам снова не стоит ждать тепла. Об этом рассказал ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Михаил Леус.

Город на Неве попадет под влияние тыловой части циклона. В течения дня из-за него пройдут кратковременные дожди и усилится ветер. Порывы западного ветра могут достигнуть 19 метров в секунду. При этом воздух сегодня прогреется до 19 градусов тепла.

По словам специалиста, атмосферное давление будет слабо расти, но все же будет ниже нормы. В понедельник будет похожая погода, больших изменений не планируется.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге на пять дней стала длиннее весна, а лето — на семь. «Отчетливо видно общее потепление», – рассказал Леус.