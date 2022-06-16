За неделю на клещей пожаловались 1,5 тыс. петербуржцев

За неделю с 10 по 16 июня в Петербурге от клещей пострадали 1560 человек, среди них 296 детей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора.

В черте города клещи покусали 173 человека. Больше всего жалоб пришлось на Пушкинский, Курортный и Приморский района. Меньше всего укусов замечено в Кировском районе.

Также зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита. Болезнь петербуржцы подцепили от насекомых в Волховском районе Ленобласти и Псковской области. Кроме того, выявлено четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, среди пострадавших есть ребенок.

Стоит отметить, что количество случаев нападения клещей растет. Неделю назад в медицинские организации Петербурга из-за укусов клещей обратились 1 257 человек. Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что тогда лидерами по числу укусов стали Пушкинский и Курортный районы. В каждом из них пострадало по 40 человек.