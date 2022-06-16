В четверг петербуржцев ждут кратковременные дожди и порывистый ветер

В Петербурге продолжаются температурные качели. Горожанам и гостям города не стоит ждать тепла и сегодня. Об этом рассказал синоптик, ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Город на Неве остается во власти циклона. В течение дня из-за него пройдут кратковременные дожди и усилится ветер. Порывы западного ветра достигнут 12 метров в секунду. Столбик термометра останется на отметках ниже нормы.

По словам эксперта, в Петербурге будет от 17 до 19 градусов тепла, в Ленинградской области температура будет колебаться от плюс 15 до 20 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет расти и все равно будет ниже нормы.

В пятницу горожан жду небольшие дожди и новая волна холодного воздуха.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что синоптик рассказал, откуда в Петербурге нерастаявший летом снег.