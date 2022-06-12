В Петербурге в понедельник будет тепло, но дождливо

В Петербурге грядущий понедельник, 13 июня, обещают быть теплым, но днем местами в городе ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура днем поднимется от плюс 22 до 24 градусов тепла. Также прогнозируется умеренный ветер. Также советует взять с собой на прогулку зонтик и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его слова, как и положено летом, кратковременные дожди пройдут в дневные часы. Кроме того, вероятны отдельные ливни и грозы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге на пять дней стала длиннее весна, а лето — на семь. В городе за последние 30 лет изменился климат. Видна тенденция на потепление. Сильнее всего потеплелео в январе - за последние 30 лет средняя температура повысилась на три градуса.