В ночь с 13 на 14 июня петербуржцы увидят "клубничную" луну

В Петербурге и Ленинградской области жители смогут посмотреть на "клубничную" Луну в ночь с понедельника на вторник, с 13 на 14 июня. Увидеть явление получится с половины двенадцатого ночи до трех утра. Об этм сообщается в телеграм-канале Aurora Hunters.

Необычный окрас спутника Земли лучше всего смогут разглядеть горожане, которые проживают в Юбилейном квартале. Однако и в Мурино петербуржцы смогут полюбоваться необычной луны ближе к ее закату.

"Клубничной" луну называют из-за того, что в момент этого особенного полнолуния спутник Земли становится красно-розовым.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в небе над Кронштадтом заметили розовую луну. Жители города засняли на видео необычное природное явление. Пользователи социальных сетей оценили старания оператора и отметили потрясающую картинку.