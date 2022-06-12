В Петербурге на пять дней стала длиннее весна, а лето — на семь

В Петербурге за последние 30 лет изменился климат. Видна тенденция на потепление. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на ведущего специалиста метеорологического центра «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, все месяцы стали теплее. Сильнее всего потеплелео в январе - за последние 30 лет средняя температура повысилась на три градуса. Меньше всего потепление затронуло июнь. В этот месяц температура повысилась всего на 0,3 градуса.

Леус отметил, что самым теплым среди лених месяцев останется июль, а самым холодным месяцем стал февраль. Отмечается, что информация об изменениях в климате основана на средних данных в периоды с 1961 по 1990 гг., и с 1991 по 2020 гг.

Так, зима стала теплее на 2,5 градуса. Самый маленький прирост показала температура осенью - всего 0,7 градусов. Также поменялись сроки метеорологических сезонов. Например, весна теперь приходит в Петербург на семь дней раньше. Раньше это происходило примерн 28 марта, а сейчас - 21 марта.

Также обычно лето начиналось около 10 июня, а теперь тепло приходит 8 июня, то есть на два дня раньше.

«Отчетливо видно общее потепление», – заключил главный синоптиком центра «Фобос».