Ленобласть и Петербург займутся сохранением Невско-Ладожского бассейна

На федеральном уровне Петербург инициирует создание Экологического совета регионов Ладожского озера. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов на состоявшемся в Смольном совместном заседании экологических советов. В нем также принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам Беглова, Петербург собирается выйти на федеральный уровень с предложением о создании большого межрегионального экосовета. Он отметил, что эта идея реализуема. В состав структуры должны войти регионы, которые прилегают к Ладожскому озеру, а также те, через которые протекают реки, впадающего в него.

Дрозденко подчеркнул, что очень важно, чтобы именно Петербург объединил такой совет. Отмечается, что истоки большинства рек, которые протекают по территории Петербурга, находятся в Ленинградской области.

Беглов уточнил, что для Петербурга вопросы охраны водных объектов являются одними из приоритетных направлений работы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что троянский конь появился в Гостином дворе ко Дню экологии.